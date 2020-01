Le bureau du CFCM pour le mandat 2020-2026 Ã©lu, la mise sur pied de dix commissions validÃ©e

Communiqués officiels Le bureau du CFCM pour le mandat 2020-2026 élu, la mise sur pied de dix commissions validée Rédigé par Conseil français du culte musulman (CFCM) | Lundi 20 Janvier 2020 à 11:15









Avant d’entamer ses travaux, le CA a tenu à rendre hommage à tous ceux qui se sont investis dans la marche du CFCM, notamment, le Recteur, Dalil Boubakeur, président sortant du CFCM.



La composition du BE du CFCM, présentée par les trois fédérations (UMF, CCMTF, FNGMP) ayant obtenu le plus grand nombre de délégués lors des élections du 10 et 11 novembre 2019, a obtenu 60 voix sur les 67 exprimées (7 abstentions).



La présidence du CFCM sera assurée par M. Mohammed Moussaoui du 19 janvier 2020 au 19 janvier 2022, M. Chems-Eddine Hafiz du 19 janvier 2022 au 19 janvier 2024 et M. Ibrahim Alci du 19 janvier 2024 au 19 janvier 2026.



Dans le respect de la pluralité du paysage de l’islam de France et tenant compte des objectifs que poursuivra la nouvelle équipe, il a été décidé d’associer, dans la mesure du possible, toutes les composantes de l’islam de France à travers les différentes commissions mises en place au sein du bureau du CFCM.



Le Conseil d’administration a d’ores et déjà validé dix commissions et les grands axes de leurs missions.



Une commission dédiée à la réforme. Elle doit se pencher très rapidement sur le mode d’organisation du CFCM pour le rendre plus proche des fidèles à travers la mise de conseils départementaux du culte musulman. Dans cette même volonté de proximité, il faut revoir le système de désignation par cooptation qui donne trop de pouvoir aux fédérations nationales au détriment des élus de la base.



Une commission dédiée à formation des imams et aumôniers. Elle doit se pencher sur leur statut, la création au niveau local et national de conseils des imams et aumôniers, la réorganisation des aumôneries ainsi que le mode d’affectation des imams et des aumôniers.



La commission dédiée aux mosquées. En concertation avec la commission chargée des questions financières, elle a pour mission de proposer aux porteurs de projets des modèles intégrant des sources de financement : Immeubles de rapport, Sociétés Civiles immobilières (SCI). Elle doit également proposer des formations aux cadres associatifs en charge de la gestion des mosquées, ainsi qu’une réflexion sérieuse sur le régime associatif (1901 ou 1905) adapté à la gestion des mosquées.



Une commission juridique. Elle apportera son expertise à l’ensemble des commissions et permettra aux instances musulmanes d’être en phase avec les dispositions législatives s’appliquant aux cultes.



La commission communication. Elle mettra en place le site internet du CFCM et tous les outils de communication avec des objectifs d’information et de formation.



Une commission dédiée aux publications du CFCM. Elle a pour l’objectif d’associer les intellectuels musulmans dans la promotion d’une culture islamique pour connaître les valeurs authentiques de l’islam et déconstruire les discours et les thèses extrémistes.



Une commission sur l’harmonisation des heures de prières et la mise en place d’un calendrier lunaire unifié très attendus par les musulmans de France.



Une commission en charge des pratiques religieuses : abattage selon les rites, pèlerinage, fêtes religieuses, lieux de sépultures.



Enfin, la commission sciences et éthique, dédiée à la bioéthique, l’écologie et les questions sociétales. Elle sera mise en place afin que le culte musulman puisse apporter sa contribution aux différents débats portant sur ces sujets et promouvoir les bonnes pratiques qui en résultent.



L’Observatoire de lutte contre l’islamophobie, mis en place en 2011, doit être consolidé pour une meilleure mise en œuvre de la convention- cadre, signée entre le CFCM et le ministère de l’intérieure en juin 2010. L’observatoire national doit s’appuyer sur des comités locaux afin de mieux accompagner les victimes et créer un service de veille dédié à la lutte contre la haine sur le net et les réseaux sociaux.



Dans le même esprit, le CFCM s’approchera des pouvoirs publics pour la mise en place d’une convention-cadre sur le radicalisme se réclamant de l’islam. Un Observatoire national de lutte contre le radicalisme, appuyé par des comités départementaux, permettra aux imams et aumôniers d’œuvrer avec les acteurs mobilisés dans la lutte contre le radicalisme.



Les administrateurs du CFCM appellent les différentes composantes du CFCM à faire vivre au sein du CFCM l’esprit de concertation et d’entraide fraternelle, et à mettre l’intérêt général de l’islam et des musulmans de France au-dessus de toute autre considération.



Le Conseil d’administration du CFCM



