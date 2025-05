Sur le vif Orléans : un suspect arrêté pour l'affichage de stickers islamophobes Rédigé par Lina Farelli | Mardi 27 Mai 2025





« Vous venez d’entrer dans une zone interdite aux musulmans. » Les affiches islamophobes retrouvées courant mai dans les rues d'Orléans, prônant « une société meilleure sans musulmans » , ont provoqué un tollé. Elles renvoyaient vers une boutique en ligne de produits glorifiant le nazisme.



L'enquête ouverte pour provocation à la haine en raison de la religion a connu une nouvelle avancée avec l'interpellation, dans la soirée du mercredi 21 mai, d'un individu âgé de 19 ans. Selon le parquet d'Orléans, l'homme, placé en garde à vue vendredi 23 mai, a reconnu « avoir acheté ces autocollants et les avoir apposés seul, dans la nuit du 11 au 12 mai 2025, sur du mobilier urbain dans différentes rues du centre-ville d’Orléans » .



Le suspect est « poursuivi dans le cadre d’une comparution à délai différé des chefs de provocation publique à la haine, à la violence et à la discrimination en raison de la religion, apologie publique de crime ou de délit, et port ou exhibition d’uniforme, d’insigne ou d’emblème rappelant ceux d’une organisation déclarée criminelle par le tribunal militaire de Nuremberg », , a précisé la procureure de la République d’Orléans, Emmanuelle Bocheneck-Puren. Il devrait comparaître devant la justice le 16 juin prochain.



Quant au propriétaire de la boutique en ligne, il a été reconnu coupable par le tribunal judiciaire d'Évreux des chefs d'apologie de crime contre l'humanité et de provocation à la haine raciale, après passage en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel. Il a été condamné à cinq mois de prison ferme, une condamnation assortie d’un stage de citoyenneté et de cinq ans d’inéligibilité.



La préfecture du Centre-Val de Loire, qui avait saisi dans cette affaire la procureure de la République au titre de l'article 40 du code de procédure pénale, avait fermement condamné « l'affichage dans Orléans de messages incitant à la haine, à la violence ou à la discrimination envers la communauté musulmane » .



