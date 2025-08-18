Espagne : l'incendie d'une église vivement condamné par les musulmans d'Andalousie

« Albuñol est une commune diverses, solidaire et accueillante, où la coexistence et le respect sont des piliers fondamentaux qui ne doivent pas être compromis. Un groupe entier ne peut être criminalisé pour les actes d'une seule personne »,

« une nouvelle attaque contre les valeurs et les traditions de l'Espagne par des étrangers qui veulent imposer leurs croyances par la violence, sous le regard complice du système bipartite du PP (Parti populaire, droite, ndlr) et du PSOE »

« atteinte à l’aspect le plus sacré du culte chrétien et aux sentiments religieux »

« acte criminel totalement contraire aux valeurs humaines et islamiques, ainsi qu’aux principes de respect mutuel entre les religions »

« ne représente en aucun cas la communauté musulmane andalouse dont la vie quotidienne se déroule dans un cadre de coexistence et de paix »

L'incendie de l’église de Santiago Apóstol à El Pozuelo de Albuñol, dans la province de Grenade, a choqué aussi bien les communautés chrétiennes que musulmanes locales. Le feu a été déclenché, dimanche 17 août, par un jeune ressortissant marocain. L'individu âgé de 21 ans, qui a été rapidement arrêté, avait forcé la porte d’entrée en brisant un vitrail, causé des destructions à l'intérieur du lieu de culte à l’aide d’un marteau avant de l'incendier. Aucune victime n'a heureusement été déplorée.Selon les premiers éléments de l'enquête rapportée par la presse espagnole, l'homme ne vit que depuis peu dans la zone et souffrirait de troubles mentaux. Il pourrait être inculpé de profanation.Les autorités locales ont condamné l'incendie, à l'instar de la maire (PSOE, gauche) d'Albuñol, María José Sánchez.a-t-elle souligné. Une réaction à l'envers du parti d'extrême droite Vox, très prompt à réagir pour dénoncerLes responsables catholiques ont naturellement dénoncé un incendie volontaire qui portedes fidèles. L’Union des communautés islamiques d’Andalousie (UCIDAN) s'est aussi fendue d'un communiqué pour condamner un. Cette attaque, a-t-elle assuré.Lire aussi :