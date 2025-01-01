Monde La mosquée-cathédrale de Cordoue, un bijou du patrimoine espagnol sauvé des flammes Rédigé par Lina Farelli | Samedi 9 Août 2025

En Espagne, en plein coeur de l'été, un bijou du patrimoine de l'humanité a été sauvé des flammes : la mosquée-cathédrale de Cordoue. Zoom sur l'histoire de ce monument spectaculaire.



« Le monument est sauvé. » Et quel monument ! Un incendie s'est déclaré au cours de la soirée du vendredi 8 août dans la célèbre mosquée-cathédrale de Cordoue, dans le sud de l’Espagne. Fort heureusement, le feu n'a pas fait de dégâts majeurs selon les autorités, sans donner plus de précisions à ce stade.



Une balayeuse mécanique servant à faire du nettoyage serait à l’origine de l’incendie. « Par chance, l'intervention rapide et magnifique des pompiers de Cordoba a évité une catastrophe. Le feu est désormais éteint et cette nuit, des équipes de pompiers et de la police locale resteront sur place pour éviter tout risque » de départ de feu, a fait savoir sur X le maire de Cordoue, José Maria Bellido.



Le joyau architectural vieux de plusieurs siècles, classé au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1984, est un témoin impressionnant et incontesté de la présence musulmane en Espagne, alors appelée



Sa construction a débuté au VIIIe siècle sous l’émirat d’Abd Al-Rahman Ier (731-788) sur le site d’une basilique chrétienne, elle-même édifiée sur le site d'un ancien temple romain. La mosquée a été plusieurs fois agrandie au cours des siècles suivants, jusqu'à atteindre à son apogée 23 000 m2 de superficie. Elle était alors devenue le plus grand lieu de culte musulman après celui de La Mecque.



La reconquête chrétienne (aussi dite Reconquista) en 1236 lui fait changer sa destinée. Une fois la bâtisse consacrée cathédrale, des éléments architecturaux catholiques ont ainsi été ajoutés dont une vaste chapelle centrale au XVIe siècle. Aujourd'hui rattachée au diocèse de Cordoue, elle est exclusivement dédiée au culte catholique. Elle est visitée chaque année par plus de deux millions de personnes.



Lire aussi :

L’esprit de Cordoue pour sauver notre avenir

Al-Andalus : se perdre dans l'Histoire pour mieux se retrouver Et quel monument ! Un incendie s'est déclaré au cours de la soirée du vendredi 8 août dans la célèbre mosquée-cathédrale de Cordoue, dans le sud de l’Espagne. Fort heureusement, le feu n'a pas fait de dégâts majeurs selon les autorités, sans donner plus de précisions à ce stade.Une balayeuse mécanique servant à faire du nettoyage serait à l’origine de l’incendie.de départ de feu, a fait savoir sur X le maire de Cordoue, José Maria Bellido.Le joyau architectural vieux de plusieurs siècles, classé au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1984, est un témoin impressionnant et incontesté de la présence musulmane en Espagne, alors appelée Al-Andalus . Il a été bâti sous l'ère des Omeyyades entre les VIIIe et Xe siècles.Sa construction a débuté au VIIIe siècle sous l’émirat d’Abd Al-Rahman Ier (731-788) sur le site d’une basilique chrétienne, elle-même édifiée sur le site d'un ancien temple romain. La mosquée a été plusieurs fois agrandie au cours des siècles suivants, jusqu'à atteindre à son apogée 23 000 m2 de superficie. Elle était alors devenue le plus grand lieu de culte musulman après celui de La Mecque.La reconquête chrétienne (aussi dite Reconquista) en 1236 lui fait changer sa destinée. Une fois la bâtisse consacrée cathédrale, des éléments architecturaux catholiques ont ainsi été ajoutés dont une vaste chapelle centrale au XVIe siècle. Aujourd'hui rattachée au diocèse de Cordoue, elle est exclusivement dédiée au culte catholique. Elle est visitée chaque année par plus de deux millions de personnes.Lire aussi :







