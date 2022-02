Vers la création d’une organisation de lutte contre l’islamophobie avec le FORIF ?

« islamophobie »

C'est le cas dans le cadre du Forum de l’islam de France (FORIF), où un groupe de travail chargé de la question de la lutte contre les actes antimusulmans – expression préférée au terme– et la sécurité des lieux de culte a été mis en place. Faire l’impasse sur ce qui est, aujourd’hui plus que jamais, une forte préoccupation des musulmans de France était inconcevable face à l’augmentation constante des actes antimusulmans dont une grande partie concerne des atteintes aux lieux de culte, selon les chiffres du ministère de l’Intérieur.En réponse à ce constat, quatre millions d’euros ont été alloués en 2021 pour la sécurisation des lieux de culte via le Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (CIPDR). Pour le culte musulman, environ 500 000 € ont été attribués, répartis sur 35 projets. C’est le cas à Meyzieu, dans le Rhône, où une mosquée a pu non seulement renforcer la porte principale mais aussi installer 21 caméras de vidéo protection et un système de contrôle d'accès avec interphone pour près de 60 000 €. A Chelles, en Seine-et-Marne, c'est l'achat et l'installation de 8 caméras extérieures et 22 caméras intérieures qui ont été financées à hauteur de 48 000 €.