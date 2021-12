Islam de France : Darmanin déclare la mort du CFCM, Moussaoui dénonce

Par ailleurs, « c’est au sein du CFCM que la charte des principes pour l’islam de France a été rédigée. Les textes fondateurs du projet du Conseil national des imams y ont été élaborés. Malgré la faiblesse de ses moyens et les tentatives de déstabilisation dont il a été victime, le CFCM a tenu bon » , a-t-il poursuivi. « Aussi, l’annonce faite par le ministre de l’Intérieur n’est pas justifiée et est en rupture totale avec les règles et usages en vigueur dans un État de droit comme le nôtre. »



En outre, affirmer qu’Emmanuel Macron « aurait fait signer la charte aux responsables musulmans pourrait laisser entendre que les termes de cette charte auraient été imposés par le président de la République. Or, il faut rappeler que cette charte a été rédigée par l’ensemble des huit fédérations composant le CFCM et elles en sont les auteurs. Les trois fédérations non signataires pour le moment en font partie » . Ces dernières ont sollicité « à plusieurs reprises » une audience auprès du ministre de l’Intérieur, jusque-là en vain, a-t-il signifié.