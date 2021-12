Conseil national des imams : le congrès fondateur du CNI du CFCM reporté en 2022

« permettra de doter notre culte d’une instance représentative tirant sa légitimité des acteurs du terrain et de ceux qui sont au contact tous les jours avec les fidèles et les familles de confession musulmane »

« du nombre très important d’imams qui ont souhaité prendre part à cette assemblée et de l’évolution de la situation épidémiologique »

« Par cette démarche participative, le CFCM souhaite redonner la parole à tous les imams de France et aux responsables de mosquées qu’ils soient affiliés ou non à une fédération »

« Dépasser les cloisonnements et les références aux origines dans lesquelles nous nous sommes enfermés trop longtemps et permettre l’émergence des compétences qui ont à cœur de servir le culte musulman, tel est notre vœu et notre objectif. »

Le Conseil français du culte musulman (CFCM) a fait savoir, vendredi 3 décembre, que l'assemblée des imams à l'issue de laquelle un Conseil national des imams (CNI) devrait émerger a été reportée au 9 janvier 2022. Le congrès devait initialement être organisé le 12 décembre. Son annonce avait été faite au moment où s'installe depuis peu un CNI, piloté par quatre fédérations dissidentes du CFCM. L'assemblée convoquée par son président Mohammed Moussaoui, plaide le CFCM, qui a justifié dans un communiqué le report du congrès du fait en France. Les projets des textes fondateurs de son CNI, qui seront soumis aux futurs participants au cours du mois de décembre, pourront faire l'objet d'amendements qui seront alors discutés le 9 janvier., affirme l'instance.