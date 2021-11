Dans le Rhône, l’opposition ferme à tout Conseil national des imams émanant de fédérations musulmanes

« La mise en place des conseils des imams au niveau départemental demande beaucoup de temps et d’énergie. Or, leur nombre se compte sur les doigts d’une seule main. Comment voulez-vous créer un CNI avec cela ? »

« On va encore créer un CNI qui n’émane pas de la base. Toute démarche qui émerge par le haut n'est pas bonne car elle est destinée à avoir le même parcours que le CFCM. Nous (le CMR et le CTIR) sommes indépendants et restons véritablement attachés à notre indépendance. »

Mohammed Moussaoui a annoncé la création prochaine d'un CNI sous l'égide du Conseil français du culte musulman (CFCM) qui soit impulsé par des conseils départementaux du culte musulman. Les instances rhodaniennes seraient-elles davantage favorables à l'émergence de ce CNI ? Si une telle structure vient à être créée en décembre, c'est un non de principe qu'exprime auprès de Saphirnews par Azzedine Gaci.Pour ce porte-parole du CTIR, le lancement d'un CNI doit émaner des imams et non de responsables de mosquées, et encore moins de représentants des fédérations., s'interroge le recteur de la mosquée de Villeurbanne.