Conseil national des imams : un lancement en fanfare sur fond de crise au sein du culte musulman

Pour marquer ses premiers pas de président du CNI, Amadou Ba a ouvert son intervention par une récitation de versets du Coran. « De grands chantiers s'ouvrent devant nous et leur prise en charge nécessite écoute, entente, dialogue, tolérance et rigueur, qui sont les préalables nécessaires pour réussir le projet institutionnel du CNI », une instance qui « sera pour les imams et les autorités républicaines un espace de dialogue et d'échanges sur un ensemble de points qui font débat dans la société » , a-t-il signifié.



« C'est parce que vous vous rassemblez en imams avec une charte, une responsabilité, des engagements de respect des valeurs de la République, que vous pourrez être dans le futur les garants de l'expression de l'islam dans la société française et dans le dialogue interreligieux » , a estimé Haïm Korsia.



Venu en soutien à l’initiative, le grand rabbin de France a été particulièrement bien accueilli par l’assemblée. « Je trouve essentiel que, dans la foi musulmane, on explique que le Prophète Muhammad a appris des prêtres nestoriens et des rabbins. Le fait qu'il y ait un rabbin aujourd'hui n'est que la norme ; une façon de dire que nous croyons différemment mais que nous espérons de la même façon. (…) Le principe de laïcité nous protège tous de nos pulsions que nous sommes les seuls à détenir la vérité » , a-t-il affirmé, avant de finir son intervention par une prière pour la République.