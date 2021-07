Une réforme des statuts du CFCM balayée, une crise de la représentation de l'islam de France qui perdure

« la base de renouvèlement des instances régionales et nationales du culte musulman »

« Face à l’impossibilité de

à cause d’un système inique et antidémocratique, les musulmans de France sont dans leur droit de se détourner définitivement du CFCM et songer à une nouvelle organisation de leur culte, plus respectueuse de leur aspiration et de leur intelligence »

Dans le projet de réforme du CFCM que Mohammed Moussaoui souhaitait voir adopter, une place était faite à ces structures locales dont la création estselon un document que Saphirnews a pu consulter.A noter également, si de nouveaux statuts avaient été adoptés, il n’aurait plus été question d’une présidence tournante mais d’un bureau exécutif élu pour quatre ans, qui aurait alors pour conséquence de priver la Grande Mosquée de Paris de la présidence en janvier 2022. Une raison de plus pour cette dernière de mobiliser ses troupes et ses alliés pour empêcher tout changement dans le sens voulu par l’actuel président., conclut alors Mohammed Moussaoui.