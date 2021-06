Mohammed Moussaoui : « Le CFCM des fédérations est arrivé à son terme »

« tous pourris »

Il faut faire repartir la machine de la départementalisation et faire émerger une nouvelle instance représentative, libérée de l’emprise des fédérations.

Les pouvoirs publics devraient finir par reconnaître la légitimité de cette instance du fait que le CFCM est devenu inopérant et hors-sol.

Cette crise a été imposée au CFCM par les quatre fédérations (FFAIACA, GMP, MF, RMF) pour des raisons obscures et non clairement avouées. J’ai longuement hésité à réagir à leur sortie médiatique eu égard à la gravité du moment choisi. Car j’y voyais une forme d’indécence en étalant des chamailleries qui n’ont pas lieu d’être au moment où notre pays traverse une crise sanitaire sans précédent et tout le monde tente de trouver des réponses aux nombreuses attentes de nos concitoyens. Oui, nos concitoyens pourraient voir dans cette énième crise une forme d’indécence et ils auraient raison. Le slogan dua frappé l’instance représentative du culte musulman et j’en suis triste.Au fond, ce que me reprochent les quatre fédérations ne tient pas un instant face à l’analyse. Elles m’ont attaqué d’avoir organisé une réunion du bureau du CFCM pour nommer un nouvel aumônier national des prisons. Or le principe de cette nomination a été acté à l’unanimité en mars 2020, au même titre que la nomination du nouvel aumônier en chef des armées, intervenue sans heurts en janvier 2021. J’ajoute que le CFCM s’est engagé auprès du ministre de la justice en octobre 2020 à restructurer l’aumônerie musulmane des prisons et à mettre en place un plan de lutte contre la radicalisation dans le milieu carcéral.Ces fédérations me reprochent donc d’avoir organisé cette réunion sous prétexte que les représentants des deux fédérations (CCMTF et CIMG, ndlr) qui n’ont pas signé la charte des principes pour l’islam de France, pourraient y participer en leur qualité de membres du bureau. Pire encore, ces fédérations ont réclamé la suspension pour une durée indéterminée de toutes les réunions du CFCM. Si j’avais accepté cette réclamation des fédérations, non seulement j’aurais mis le CFCM dans l’illégalité en ne respectant pas ses statuts qui prévoient des réunions régulières, mais j’aurais également à ces deux fédérations non signataires de la charte de mettre à genou l’institution représentative du culte musulman !Plus surprenant encore, la veille même de la réunion contestée, l’ambassadeur de Turquie a été invité à un déjeuner à la Grande Mosquée de Paris. Certains attribuent au recteur des déclarations selon lesquelles c’est l’ambassade de Turquie aurait donné l’ordre aux deux fédérations de ne pas signer la charte des principes de l’islam. Où est la cohérence dans tout cela ?Ces crises successives sont les symptômes d’un mal profond qu’il convient d’identifier. Il faut en chercher les causes en dehors de ces faux prétextes qu’aucune personne sensée ne peut prendre au sérieux.Par leur annonce de créer une nouvelle instance pour représenter le culte musulman, ces fédérations veulent bloquer la réforme du CFCM. Au cœur de cette réforme, il y a la mise en place des assises de la départementalisation et l’abolition du système de cooptation. Un système qui leur permet de désigner d’office 30 cooptés des 87 membres du CFCM. L’aberration est d’autant plus flagrante que ces quatre fédérations toutes confondues ne disposent que de 12 élus sur ces 87 membres. En revanche, une fédération comme l’UMF, qui a obtenu à elle seule 18 élus, n’a le droit à aucun coopté. Maintenant, il faut refaire le CFCM différemment. Pour cela, il faut faire repartir la machine de la départementalisation en accélérant la création de nouveaux Conseils départementaux du culte musulman (CDCM), partout sur le territoire, et faire émerger une nouvelle instance représentative, libérée de l’emprise des fédérations. Les assises pour la départementalisation, accompagnées par les pouvoirs publics, seront l’occasion de consulter les musulmans de France et plus particulièrement les responsables de mosquées.