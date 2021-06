Le CFCM implose : la mise en place d’une nouvelle instance annoncée par quatre fédérations

« mener une réflexion approfondie pour la refondation de la représentation du culte musulman en France ».

« participer activement à ce travail de réflexion qui permettra l’émergence d’une structure représentative du culte musulman en France capable de répondre aux attentes et aspirations des musulmans de France ».

« incarnera les valeurs essentielles de l’islam authentique et ouvert, dans la dignité et l’équité, en parfaite symbiose avec les valeurs et principes de la République »

« servir les musulmans de France, avec une gouvernance basée sur l’égalité entre les différentes sensibilités et loin de toute visée hégémonique ».

Après leur retrait tonitruant du bureau exécutif du Conseil français du culte musulman (CFCM), la Grande Mosquée de Paris, le Rassemblement des musulmans de France (RMF), Musulmans de France (MF) et la Fédération française des associations islamiques d’Afrique, des Comores et des Antilles (FFAIACA) ont annoncé, dimanche 21 mars, la mise en place d’une coordination entre les responsables de ces quatre fédérations afin deLes quatre organisations ont ainsi appelé l’ensemble des responsables des mosquées àElles entendent faire émerger une nouvelle instance représentative qui, promettant de