Le CFCM se déchire autour de la désignation de l'aumônier musulman des prisons : les coulisses d’une énième crise

« on a compris que la volonté de remplacer l'aumônier national était là. Il n'a pas arrêté de dire que l'aumônerie qui dysfonctionne est celle des prisons »

« incompréhensibles »

« Si le changement doit s'opérer, il faut qu'il se fasse dans la sérénité »

« Ce désir, maintenant, est incompréhensible. »

« règlement de compte de l'UMF avec le RMF ».

« controversé »

« dès le mois d’octobre 2020 auprès du ministre de la Justice pour nommer un nouvel aumônier des prisons dans les meilleurs délais et de mettre en place en urgence un plan d’action pour lutter contre la radicalisation dans le milieu carcéral »

Dès son arrivée à la tête du CFCM en janvier 2020 , et ce sur la base d'éléments jugés, affirme cette même source., plaide-t-elle. Or, en pleine période de crise sanitaire, à la veille du mois du Ramadan, et alors que la plateforme d'assistance aux détenus fonctionne à plein régime, le moment est mal choisi pour changer brutalement les équipes dirigeantes, surtout quand elles sont installées depuis plus de 15 ans maintenant, estime-t-on.En toile de fond, se jouerait des bras de fer entre plusieurs fédérations, notamment entre le RMF et l'UMF, la seconde étant née d'une scission avec la première en 2013. Or, Hassan El Alaoui Talibi, qui fut le choix du RMF en 2005, est demeuré proche de l'actuel président du RMF, Anouar Kbibech. Ce qui fait dire à un observateur avisé qu’il s’agirait aussi là d’unLe bilan de l’aumônier national est, se contente d'indiquer Mohammed Moussaoui, pour qui la réunion du 17 mars était bel et bien justifiée contrairement aux dires de ses détracteurs, le CFCM s’étant engagéLes nouvelles dissensions, qui se mêlent à d’anciennes et qui ne sont que trop fréquentes dans la jeune histoire du CFCM, ne sont pas pour redorer l'image de l’institution, affaiblie dernièrement par les contestations générées par l’adoption de la charte. et le projet de création du CNI.