Conseil national des imams : le retrait fracassant de la Grande Mosquée de Paris

« Au lendemain de l'effroyable crime qui a coûté la vie à Samuel Paty, le chef de l'État avait exprimé sa volonté de voir toutes les instances musulmanes prendre leurs distances, de manière officielle et tangible, avec toute forme de propos séparatistes. Cette nécessaire clarification devait se matérialiser à travers l'élaboration d'une "charte des valeurs" »

« dans un but pédagogique, afin que notre jeunesse musulmane notamment, puisse comprendre que rien ne l'empêche, en France, de vivre, de façon harmonieuse, sa citoyenneté et sa foi »

« un texte ambitieux et clair »

« les contributions de la plupart des fédérations »

« Son contenu respectait incontestablement la dignité de chaque musulman et sa foi, exprimait un attachement à toutes les lois de la République et aux principes qui fondent notre société »

« à même de répondre à tous les enjeux de notre époque, pour mettre fin définitivement aux ambiguïtés entretenues par certains courants qui ont pris l'habitude de faire de notre religion un levier de manipulation à des fins politiciennes, dévoyant ainsi le message de l'islam ».

, a indiqué dans un communiqué le recteur de la Grande Mosquée de Paris (GMP) Chems-Eddine Hafiz, qui déclare avoir soutenu l’initiativeCette charte devait initialement, et dans les grandes lignes, proclamer l’attachement aux valeurs de la République, reconnaître que l’islam est une religion et non un mouvement politique et stipuler le refus de l'ingérence étrangère dans la gestion du culte musulman en France. Du coté du recteur, ce devait êtrequi devait être rendu public courant du mois de décembre. Une mouture reprenanta été soumise par le président du CFCM Mohammed Moussaoui, en vue d’être adoptée., a estimé le recteur de la GMP, qui espérait un document au contenu