Conseil national des imams : après le retrait de la Grande Mosquée de Paris, le président du CFCM riposte

C’est « avec regret et grande stupéfaction » que Mohammed Moussaoui déclare avoir appris la décision de la GMP de se retirer des travaux du CNI. Dans la seconde partie de son communiqué, dans laquelle le recteur accuse « la composante islamiste au sein du CFCM, notamment celle liée à des régimes étrangers hostiles à la France » d'avoir « insidieusement bloqué les négociations en remettant en cause presque systématiquement certains passages importants » , ce dernier tire « subitement et malheureusement une conclusion étonnante et complètement détachée de la réalité et accuse par la même occasion des représentants des fédérations de blocage, alors que tout se déroulait normalement » , affirme celui qui est aussi président de l'Union des mosquées de France (UMF), pour qui les graves accusations visant certaines composantes fondatrices du CFCM le laisse « perplexe et interrogatif ».



Au-delà de la charte des valeurs, Chems- Eddine Hafiz a, en effet, accusé « la composante islamiste » du CFCM, sans pour autant nommer de fédérations, de « saborder toutes les initiatives qui visent à créer des rapprochements salutaires entre les musulmans de France et la communauté nationale ».



« Le non-dit n’a pas sa place et des explications claires et précises devaient être données aux concernés », insiste Mohammed Moussaoui. « En premier lieu, au président de la République ainsi qu’au ministre de l’intérieur qui se sont pleinement investis pour l’accompagnement de ces travaux. Puisqu’ils ont reçu ces mêmes fédérations, ils ont le droit d’être informés, non pas par un communiqué de presse aux termes ambigües mais avec une vraie démonstration des faits qui sont reprochés aux fédérations concernées le recteur de la Grande Mosquée de Paris que n’a d’ailleurs pas nommées. »