Face à Macron, le CFCM acte la création d'un Conseil national des imams, ce qu'on sait de cette structure

Pour obtenir une labélisation, les imams devront respecter « un code de déontologie moral et déontologique » sur le modèle de l'ordre des médecins ou des avocats. En cas d'entorse aux règles, la certification leur sera retirée. Le Conseil national des imams sera chargé d'évaluer les diplômes et les connaissances, théologiques ou non, des cadres religieux en fonction du rôle qu'ils jouent dans leurs mosquées (simples guides de la prière, imams prédicateurs ou conférenciers) et devront, en conséquence, amener à justifier d’un certain niveau de langue et de formation.



Pour Mohammed Moussaoui, l'initiative vise à mettre en place « une procédure d’agrément des imams au niveau national en fonction de leurs connaissances religieuses, de leurs compétences pédagogiques et leurs qualités humaines » . Il s’agit aussi de « mettre de l’ordre » face à « l’anarchie » observée dans le champ de l’imamat en France, plaide Amar Lasfar, président de Musulmans de France (MF), qui se déclare favorable à la création du CNI. A ses yeux, « les imams, qui seront évalués par leurs pairs sur des critères objectifs, auront tout à gagner à se tourner vers le CNI parce qu’ils seront reconnus dans ce qu’ils font » . Mais rien ne les y oblige. Le plus difficile sera encore de convaincre les imams des nombreuses mosquées indépendantes ne reconnaissant ni l'autorité ni la légitimité au CFCM pour être certifiés par ce fameux conseil.



De son côté, le gouvernement ne peut pas non plus contraindre des ministres du culte à se diriger vers la structure sous peine d'enfreindre les règles relatives au principe de séparation des Eglises et de l'Etat. La tâche se révèle délicate mais au CFCM, des membres sont partis pour relever le défi. Depuis la création de l'instance, « la question des imams est sur la table mais rien n'a été fait malheureusement. C'est le bon moment pour la régler, Emmanuel Macron en donne l'opportunité » , nous indique une source.