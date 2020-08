DU de formation civique et civile : où peuvent se former les imams et aumôniers de France ?

« dans le but de permettre aux premiers aumôniers recrutés après l'entrée en vigueur du décret susmentionné de bénéficier d'une période transitoire plus adaptée ».

A ce jour, 31 formations civiles et civiques existent à travers la France, y compris à La Réunion et à Mayotte. Obligatoire à l’exercice du métier d’aumônier dans les milieux hospitalier, pénitentiaire et militaire, la formation doit impérativement être obtenue au bout de deux ans dans la majorité des cas, sauf pour les aumôniers employés ou agrées entre le 1er octobre 2017 et le 30 juin 2019.Sur décret promulgué le 13 juin 2019 en remplacement d’un précédent daté de mai 2017, les ministères de l’Intérieur et de l’Enseignement supérieur ont allongé le délai imparti à la validation d’une des diplômes universitaires.Les aumôniers rémunérés ou indemnisés et recrutés entre le 1er octobre 2017 et le 30 juin 2018 avaient ainsi obtenu une prolongation de deux ans pour finaliser un des cursus reconnus par l’Etat, tandis que ceux rémunérés ou indemnisés et recrutés entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2019 ont eu droit à une prolongation d'un an,Ces diplômes de formation civile et civique, facultatifs pour les imams, vise à permettre aux bénéficiaires de mieux connaître et comprendre le fonctionnement des institutions républicaines et d’acquérir des connaissances en matière de laïcité et de citoyenneté. Ces formations, recensées au Répertoire spécifique des certifications professionnelles (RNCP) et éligibles au compte personnel de formation (CPF), sont accessibles à tous les publics.