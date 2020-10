Gérald Darmanin : « C’est la grandeur des musulmans de France de constater qu'il existe des dérives au nom de leur religion »

Si tout le monde est Français dans la communauté nationale, on doit aux musulmans de France la possibilité de pouvoir s'organiser comme toutes les autres religions, ni plus ni moins. L’islam de France est une affaire de la société française.

Par exemple, beaucoup d’associations musulmanes demandent des subventions publiques parce qu'ils payent des impôts locaux pour leurs mosquées. Or, si la plupart des lieux de culte ne payent pas aujourd’hui d'impôts locaux, c’est parce qu'elles sont en loi de 1905 qui prévoit explicitement que les cultes ne payent pas d'impôts locaux. La République n’a rien contre les religions puisqu’elle ne leur impose pas la fiscalité. Vous le savez bien, dans notre pays, quand on n’aime pas, on taxe ! (sourires) Aujourd’hui, il est tout à fait possible de régler structurellement le problème en basculant une association 1901 vers la loi de 1905. Mais concrètement, personne ne le fait ! Demain, la loi sera beaucoup plus incitative.De même, des donateurs musulmans se demandent parfois aussi à quoi sert la zakat et personne ne peut leur garantir, me semble-t-il, la transparence de l’aumône musulmane dans les mosquées. Personnellement, en tant qu’élu local, j’ai vu beaucoup de fidèles musulmans me demander pourquoi ils n’avaient pas le droit à des déductions fiscales alors que leurs amis catholiques en bénéficient pour le denier du culte.Le projet de loi offrira plus de transparence aux financements, y compris étrangers. Ces financements ne seront pas interdits et tous les cultes les utilisent : les orthodoxes, les évangéliques… Simplement, la France est un État souverain et doit savoir qui paie quoi sur son sol, cela me paraît tout à fait normal. Cela n'a rien d'une attaque contre les religions. Ce souci de transparence vaut pour tous, et non pour les seuls musulmans. Cela rassure le pratiquant qui veut simplement savoir si on utilise bien son argent pour la religion et la solidarité et non pour autre chose.