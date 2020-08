L'auteur des attentats de Christchurch condamné à la perpétuité

Près de 90 témoins se sont succédé à la barre pour exprimer leur douleur, leur colère aussi, face au suprématiste blanc. « Je ne peux pas vous pardonner. Vous vous êtes autorisé à prendre l’âme de 51 personnes dont le seul crime à vos yeux était d’être musulman » , a déclaré Maysoon Salma, la mère d’un des défunts. « Vous êtes déjà mort pour moi. Quelle que soit la peine que vous allez recevoir dans ce monde, ça ne sera jamais assez » , a déclaré Noraini Milne, mère de Sayyad, tué à l’âge 14 ans



Khaled Majed Abdel Rauf Alnobani, qui a survécu au massacre, a tenu à faire savoir que Brenton Tarrant n’avait pas divisé la communauté musulmane de Christchurch. « Nous sommes plus unis que jamais. C’est grâce à toi. Merci pour ça » a-t-il affirmé.



D'autres témoins ont eu des mots autrement plus durs. « Oui, je le qualifie de diable parce qu’il est entré dans la maison de Dieu plein de mauvaises intentions afin de tuer des innocents. Vous avez tué les rêves de mes amis et de ma famille lors de votre acte lâche » , a déclaré Mohammad Siddiqui, un des survivants de l'attentat.



« Ton père était un éboueur et tu es devenu un déchet de la société » , a déclaré, sur un autre ton, Ahad Nabi, dont le père de 71 ans figure parmi les victimes. « Tu es un mouton qui a enfilé un costume de loup. (...) Moi, je suis fort. Tu m'as rendu plus fort » , a-t-il conclu, en lâchant dans la foulée des doigts d'honneur et « Allah Akbar » (Dieu est Grand).



Autant de déclarations qui ont laissé le tueur de marbre, ce qui dénote une absence totale de regrets.