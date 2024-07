Le Dieu du sport, par Emmanuel Falque, Ghaleb Bencheikh et Marc-Alain Ouaknin

Islamologue, Ghaleb Bencheikh est président de la Fondation de l’islam de France. Professeur à la Faculté de philosophie de l’Institut catholique de Paris, Emmanuel Falque est spécialiste de philosophie médiévale et contemporaine. Philosophe et écrivain, Marc-Alain Ouaknin est professeur à l’Université Bar-Ilan (Israël). Réalisateur et éditeur, directeur de collection à l’INSEP, Benjamin Pichery a dirigé et coordonné cet ouvrage avec le philosophe François L’Yvonnet.