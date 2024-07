JO de Paris 2024 : avec la non-exclusion d'Israël, le « deux poids, deux mesures » assumé

The Lancet

« des tonnes d’aide absolument nécessaires, destinées à être livrées par la route du sud, sont bloquées depuis des semaines, voire des mois »

« Après presque dix mois de guerre destructrice, il est extrêmement urgent que les Etats tiers reconnaissent qu’ils ont failli à leurs obligations de garantir le respect du droit international humanitaire et agissent concrètement pour parvenir à un cessez-le-feu immédiat à Gaza »

Sauf surprise, les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 accueilleront bel et bien la délégation israélienne malgré les appels incessants à l’exclure Israël des compétitions du fait de la terrible guerre qu’elle mène contre la bande de Gaza depuis l'attaque du 7 octobre 2023. En neuf mois, le bilan humain fait état d’au moins 39 000 morts. Les auteurs d’une lettre parue en juillet dans le prestigieux journalont même récemment évalué le nombre de décès à plus de 186 000, en ajoutant les morts indirects passés et à venir liés au manque de soins et à la malnutrition.Car l’enclave palestinienne, sous blocus israélien depuis 2007, a sombré dans la pire catastrophe humanitaire de son histoire, une catastrophe que la poursuite des opérations militaires israéliennes terrestres ne fait qu’aggraver chaque jour. Treize ONG internationales dont Médecins du Monde (MdM) et Médecins Sans Frontières (MSF) ont, pas plus tard que lundi 15 juillet, rapporté que, ont-elles fait savoir.