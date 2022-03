En France et en Europe, la solidarité et des prières musulmanes à l’œuvre pour l’Ukraine

Des organisations humanitaires à pied d’œuvre

L'Union internationale des savants musulmans (IUMS), qui plaide pour « l'ouverture d'un dialogue sérieux entre les deux parties du fait des liens de voisinage et d'intérêts communs » pour mettre fin à une guerre « dévastatrice » , appelle l’ensemble des organisations caritatives du monde musulman à participer à l'aide humanitaire envers les Ukrainiens, « ces frères déplacés, affligés, car ce sont nos frères en humanité ». « Protéger et prendre soin de toute âme – au-delà même des êtres humains – est une bienfaisance à laquelle Dieu Tout-Puissant accorde une grande récompense » , signifie l’instance.



Alors que plus de 2 millions de personnes ont fui l’Ukraine selon le Haut-Commissariat aux réfugiés (HCR), les ONG sont, pour une grande partie d’entre elles, mobilisées pour parer à la crise humanitaire. Le Secours islamique France en fait partie. Début mars, elle informait ses donateurs qu’une mission exploratoire a été lancée « pour évaluer les besoins et les réponses humanitaires à apporter en urgence » .



« Les équipes se tournent vers les pays frontaliers comme la Pologne et la Roumanie, où des centaines de milliers de réfugiés continuent d’affluer » , indique l’ONG, préoccupée du sort d’hommes et de femmes parmi lesquelles ceux et celles « originaires du Maghreb et d’autres pays d’Afrique, d’Asie, du Proche et du Moyen-Orient (qui) sont également bloqués sur place, sans possibilité de rapatriement, dont des étudiants ». « Nous devons nous mobiliser et agir au plus vite » , lance le SIF.