Ukraine - Russie : face au racket organisé de Poutine, quelle issue à la guerre ?

« Plus la civilisation d’un peuple est en retard, moins celui-ci éprouve de besoins, et moins se font sentir chez lui les secousses que lui imprime la guerre »

« J’aimerais mettre en garde ceux qui organisent ces révolutions orange, rose et autres : la Russie n’est pas la Géorgie, l’Ukraine, l’Égypte ou la Libye. La Russie dispose maintenant d’une énorme quantité d’armes de destruction massive. Nous avons des armes atomiques et bactériologiques. Et contrairement aux Américains, un grand nombre de personnes chez nous sont privées d’un mode de vie normal. Pour la plupart des Russes, la vie, comme on dit, ne vaut pas un sou. S’ils

nous acculent le dos au mur, s’ils nous mettent aux abois, il ne nous restera plus qu’à ouvrir le robinet de Tchernobyl, pour ainsi dire. Dans ce cas, tout le monde souffrira, les Américains et les riches Européens compris. Eux, ils ont des choses à perdre. (...) Ils ont tout pour une vie normale, à taille humaine, tandis que les nôtres n’en ont pratiquement pas, du moins la majorité. C’est pourquoi, il ne faut pas badiner avec le peuple russe. »

« l’opération spéciale »

Carnets d'un requérant d'asile débouté

De son côté, la population russe, dont le niveau de vie n'a jamais été très élevé, est susceptible de faire preuve de beaucoup d'endurance face à une éventuelle aggravation de ses conditions d'existence, due aux sanctions. estimait en 1854 l'écrivain allemand Friedrich Bodenstedt, qui avait passé plusieurs années en Russie.Cette opinion est conforme en tous points à celle du haut dignitaire de l'Église orthodoxe russe Vladyka Pavel, successivement métropolite de Riazan, de Minsk, de Krasnodar et de Kolomna :(les Occidentaux)Ces paroles, datant au plus tard de 2011, sonnent plus que jamais d'actualité dans le contexte international en vigueur, au moment où l'armée russe s'est emparée des centrales nucléaires de Tchernobyl et de Zaporojie.Pour l'instant, la censure et l'autocensure omniprésentes ont laissé l'opinion publique russe seule à seule avec la propagande d'État pure et dure. Si on compte plus de 13 500 protestataires anti-guerre arrêtés à travers le pays, 65 % des personnes interrogées approuvent selon un sondage en Ukraine. À écouter les réactions de passants dans les micro-trottoirs effectués dans certaines villes russes par la chaîne d'information Настоящее время et la chaîne Youtube Мордор , ce taux d'approbation n'est pas surévalué (plutôt le contraire). Le citoyen lambda changera-t-il d'avis au fur et à mesure que les prix dans les magasins grimperont, comme l'espère l'opposant en exil Mikhaïl Khodorkovski ? Seul l'avenir le dira.En attendant, une question se pose : sans l'aide de l'aviation occidentale, l'Ukraine a-t-elle une chance d'éviter une défaite et de faire entendre raison à Moscou ? L'exemple du Japon en 1905 et celui de la Tchétchénie en 1996 prouvent que ce n'est pas impossible et qu'il est permis de garder l'espoir, aussi maigre qu'il soit.*****est diplômé en Master de langue, littérature et civilisation russes à l'Université de Genève. D'origine tchétchène, ce réfugié russe en Suisse est l'auteur de(Edilivre, 2020).