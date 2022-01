Chine, Kazakhstan... le « terrorisme », la panacée rhétorique au service des autocraties contemporaines

« peste du XXIe siècle ».

Le XXIe siècle n’en était qu’à sa première année quand le 11 septembre 2001, Vladimir Poutine, en présentant ses condoléances à la suite des attentats de New-York, désignait d’ores et déjà le terrorisme comme laIl ne croyait pas si bien dire. Car le terme est devenu depuis un prétexte passe-partout dont différents régimes à travers le globe se servent pour démoniser et opprimer ses opposants politiques, ses minorités ethniques et religieuses, ou son propre peuple.La notion a perdu tout sens scientifique et objectif (à supposer qu’elle en ait jamais eu) pour être instrumentalisée à moindres frais comme épouvantail discursif légitimant ipso facto l’écrasement de tout mouvement de contestation, qu’il soit armé, pacifique, national, politique, religieux ou autre. Et comme chaque pays a ses propres défis intérieurs et extérieurs, il y a autant dedans le monde que de régimes défiés. Il arrive d’ailleurs que ces derniers se reprochent les un aux autres de ne pas suffisamment se soutenir dans leur lutte contre leursrespectifs et de faire ainsi deux poids deux mesures.S’abriter derrière les impératifs antiterroristes pour mieux sévir est devenu une stratégie très répandue, au point que ce serait risible si ce n’était pas aussi tragique. Les exemples sont légion, évoquons-en quelques-uns. En 2017, en pleine persécution des Rohingyas, les autorités birmanes affirmaient faire face à desmusulmans qui brûlent soi-disant eux-mêmes leurs propres villages.En 2019, Pékin percevait desdans le mouvement pro-démocratie à Hong Kong. C’est également par la volonté delesque justifie la Chine l’existence de camps de détention où elle parque un million d’Ouïghours et d’autres musulmans. S’attacher à sa culture et à sa langue maternelle, manger halal ou donner à son enfant un prénom d’origine arabe font partie des symptômes de l’, selon Pékin.En 2020, le président auto-réélu de la Biélorussie, Alexandre Loukachenko, en butte à une large contestation citoyenne, dénonçait uneentamée contre son pouvoir par les protestataires.