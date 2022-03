Au Vatican, le recteur de la Grande Mosquée de Paris reçu par le pape François

« la nécessité du rapprochement interreligieux, notamment en matières d'éducation et de solidarité, contre la montée des divisions, de l’intolérance et des extrémismes en France et en Europe »

« Au cours de cette longue et fraternelle rencontre, le Pape François a tenu à dire combien les catholiques et les musulmans du monde forment une seule et même communauté humaine »

« s’est montré particulièrement attristé »

« a formé le souhait que catholiques et musulmans puissent dorénavant porter

face aux crises du monde contemporain »

« Sur l’initiative du pape, la Grande Mosquée de Paris invitera les musulmans de France à prier, à l’occasion de la grande prière du vendredi 4 mars 2022, pour que cesse la guerre en Ukraine et pour que les hommes reviennent à la raison »

Manifeste contre le terrorisme islamiste

« la France, fille aînée de l’Église, rassemble le plus grand nombre de juifs et de musulmans en Europe. Si les divisions de la société française s’aggravent, la coexistence religieuse cèdera devant l’intolérance, en Europe et partout dans le monde où les existences se mêlent entre les frontières. La parole de Sa Sainteté est à même de soigner ces blessures et de redonner sens à l’humain et à la fraternité »

Le recteur de la Grande Mosquée de Paris a rencontré, lundi 28 février, le pape François au Vatican. Une première au cours de laquelle Chems-Eddine Hafiz a remis une lettre de sept pages formulant, a fait savoir la GMP.Le pape, quipar la récente dégradation de la sculpture érigée à Amboise en hommage à l’Emir Abdelkader, , signifie aussi la GMP, qui a invité le souverain pontife à se rendre dans l'institution religieuse parisienne au cours d'un prochain voyage en France.Pour le recteur, auteur duLire aussi :