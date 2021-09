Le voyage du pape François en Irak vu par un musulman

« Fraternité pour la connaissance et la coopération »

Le secrétaire général actuel de l’Institut Al-Khoei de Nadjaf est Sayyed Jawad Mohammed Taqi Al-Khoei, qui fait partie des signataires du document sur une, tandis que l’un des principaux promoteurs de la rencontre du pape François et l’un des maîtres spirituels et doctrinaux les plus qualifiés de l’islam traditionnel est l’ayatollah Ali Al-Sistani. Il est l’héritier de cette école islamique, représentant d’une interprétation de l’islam chiite différente de celle qui est promue par la République islamique d’Iran.La rencontre avec le pape François à Nadjaf peut inspirer une nouvelle piste d’actualisation de la fraternité : une fraternité interreligieuse et spirituelle. Elle peut aider les frères et sœurs de la même communauté et du même peuple à se reconnaître, en respectant les différences théologiques et culturelles, comme croyants unis dans l’héritage et la responsabilité de préserver et de transmettre une présence spirituelle de paix et de connaissance qui a été enseignée par le patriarche Abraham et ses fils, et par tous les prophètes, aux juifs, aux chrétiens et aux musulmans.En tant que musulman européen et sunnite, une réflexion à propos de la rencontre de l’ayatollah Al-Sistani avec le pape François dans la ville sainte de Nadjaf : certes, ce sont tous deux, bien que de façon asymétrique, des références pour l’interprétation de la religion dans la vie publique, respectivement pour l’islam chiite et le christianisme catholique, mais ce sont aussi des interprètes éminents de la Révélation de Dieu et des maîtres de spiritualité profonde. Le dialogue sur la fraternité interreligieuse semble bénéficier d’une concentration non seulement sur l’origine de la prophétie et sur l’impact social et régional, mais également sur l’essence et le mystère de la Vérité universelle.