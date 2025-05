Après les propos fous d'une cadre macroniste sur « l'entrisme » islamiste, la réponse classe de Léna Situations

« L’entrisme passe d’abord par les codes vestimentaires, c’est pourquoi l’imposer à des fillettes, c’est le fondement d’infiltration de nos sociétés. Nos mères se sont battues pour que nos jupes puissent être courtes »

Le ridicule ne tue pas, mais espérons qu'il ne rendra pas plus fort ici. Après Gabriel Attal, c'est au tour de la secrétaire générale du groupe Ensemble pour la République à l'Assemblée nationale, Deborah Abisror-De Liem, de se distinguer dans les débats faisant suite au rapport sur les Frères musulmans et l'islamisme politique mercredi 21 mai. Et c'est la célèbre influenceuse Léna Mahfouf, aussi connue sous le nom de Léna Situations, qui en a fait les frais., a-t-elle écrit sur X. A ce message, elle avait joint deux photos de Léna Situations sur le tapis rouge du Festival de Cannes : une prise en 2024 sur laquelle la jeune femme portait une robe fendue aux épaules découverts, et une autre datée du mardi 20 mai où elle arbore une robe longue et couvrante, avec un bandana sur la tête.L'accusation est d'autant plus ridicule que Léna Situations change de look fréquemment, arborant régulièrement des tenues légères. Sa critique, qui passe très mal, a suscité une pluie de réactions, particulièrement dans les rangs de la gauche., a notamment répondu l'eurodéputée insoumise Rima Hassan.Face au tollé suscité par ses propos, Deborah Abisror-De Liem a retiré son tweet et a présenté, jeudi 22 mai, ses excuses à Lena Situations., a-t-elle indiqué. Un message qui ne convaincra pas grand monde.Pendant ce temps, Léna Situations, qui compte 5 millions de followers, s'est fendu d'un message fort sur ses réseaux sociaux :Voilà qui est dit.Lire aussi :Et aussi :