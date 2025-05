Un rapport sur « l’islamisme politique » aux répercussions qui inquiètent les musulmans de France

« Pour qu’émerge une "troisième voie laïque", les croyants ont un rôle à jouer et doivent pouvoir s’engager davantage dans le débat public »

« il apparaît indispensable de renforcer la recherche française conduite sur l’islam et l’islamisme »

« islamisation de la connaissance »

« l’émergence d’une troisième voie universitaire, moins idéologisée et plus ancrée sur des savoirs objectivés ».

« la formation générale des décideurs publics sur les enjeux de laïcité, la connaissance des cultes et de l'islam en particulier, ainsi que sur les ressorts et les manifestations du séparatisme »

« un sentiment de malaise français, pour dire le moins, prévaut chez les musulmans dans un contexte où l’islam reste principalement évoqué sous un angle négatif et demeure largement instrumentalisée par la minorité extrémiste »

« indispensable de mieux appréhender les aspirations de la population musulmane, afin notamment de limiter sa perméabilité à l’islamisme ».

« Lutter contre le sentiment de rejet qui irrigue les familles de confession musulmane requiert également l’envoi de signaux forts, attestant de la considération à leur endroit et d’une prise en compte de leurs aspirations, y compris et d’abord sur des sujets d’intérêt immédiat »

« la reconnaissance par la France d’un Etat palestinien aux côtés d’Israël »

« apaiser (les) frustrations »

« les thèmes de "l’islamophobie" et son corollaire, la victimisation, ont été longtemps des narratifs véhiculés par l’UOIF »

« une relation avec la mouvance séparatiste »

« prospèrent dans un contexte d’absence d’interdiction générale dans les compétitions sportives ».

« Le combat contre l’islamisme ne peut être mené sans l’adhésion de la population dans son ensemble et des Français de confession ou de culture musulmane en particulier »

« l’entrisme islamiste »

, fait-on valoir dans le rapport. Dans une France marquée par des débats publics anxiogènes sur l’islam où mettre de la nuance peut vite devenir synonyme de complicité du pire, convaincre des musulmans de s’exposer est de plus en plus délicat.Parmi les pistes de solution exposées,pour contrer la stratégie menée par les réseaux fréristes d’une. Les auteurs appellent de leurs vœuxEn parallèle, ils préconisentDans un contexte où, il apparaîtcomme le développement des carrés confessionnels et de l’apprentissage de l’arabe au sein de l’école de la République. Est enfin citépourdes musulmans. Un acte politique symbolique bien insuffisant, et pas que pour des musulmans, au regard des agissements du gouvernement de Benjamin Netanyahou. Les auteurs du rapport, qui estiment que, ne citent pas la nécessité pour les pouvoirs publics de prendre en charge véritablement la lutte contre la haine et les actes antimusulmans , au cœur des préoccupations musulmanes bien avant l’assassinat d’Aboubakar Cissé dans une mosquée du Gard fin avril. Le rapport sert aussi d’appui à la volonté du gouvernement d’interdire le port du voile dans le sport , notant que 127 associations sportives – sur 156 000 en France – ont. Les revendications portées par les Hijabeuses contre l’interdiction du voile, indiquent les auteurs du rapport. Vrai, mais reste que la méthode pour y parvenir pose question, alors qu’une partie toujours plus grandissante de citoyens musulmans s’inquiètent d’être accusés à tort de faire dedès lors qu’ils s’engagent dans la société ou qu'ils portent des revendications en faveur de l'égalité et de la justice.