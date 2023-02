Haoues Seniguer : « Le Forif a aujourd’hui autant de chance que le CFCM hier »

« qu’il a vécu »

La question dépasse amplement celle des « acteurs musulmans ». Il est difficile de répondre définitivement ou d’un seul bloc à cette question tant les relations ou le rapport à l’islam depuis 2017 sont en dents de scie. On se rappelle quelques « sorties » présidentielles au sujet des femmes portant le foulard, vu comme attentatoire à la civilité française, ou celle de son ministre de l’Education de l’époque, Jean-Michel Blanquer, du même acabit. Sans compter celles de son ministre de l’Intérieur, à l’oral, lorsqu’il évoqua les rayons halal et casher des supermarchés, ou à l’écrit, assumant de ce point de vue une position ouvertement gallicane au sujet spécifique de l’islam avec lequel il faudrait procéder à la manière des juifs de France à l’époque de la convocation du Grand Sanhédrin en 1807 sous Napoléon...Je pourrais aussi évoquer la Charte pour les principes de l’islam de France initiée par l’Elysée fin 2020, puis portée à bout de bras par un CFCM « moribond » dont le ministre de l’Intérieur dira quelque temps après, en janvier 2022, de manière unilatérale,La loi du 24 août 2021, en dépit des « ruses » de la raison politique et juridique pour la rendre « impersonnelle » et de portée « générale », a, aux origines, clairement visé l’islam et ses manifestations jugées plus enclines à « la déviance » que d’autres pratiques sociales et religieuses. C’est une atmosphère générale de suspicion qui s’est donc progressivement installée, catalysée par des tragédies nationales à l’instar de l’assassinat par un islamiste radical de Samuel Paty le 16 octobre 2020, qui a rythmé les relations entre les plus hautes sphères de l’Etat et les représentants réels ou présumés de l’islam.Peut-être s’agira-t-il justement à présent de réassurer les partenaires musulmans du dialogue pour corriger ce qui peut l’être en matière de gestion dépassionnée du fait islamique, sans l’accompagner de gestes ou de discours qui pourraient apparaître méprisants, paternalistes ou infantilisants.