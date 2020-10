Gérald Darmanin, « choqué » par les rayons casher et halal dans les hypermarchés, veut un capitalisme plus « patriote »

Pour le ministre de l'Intérieur, les chefs d'entreprises agro-alimentaires françaises sont en partie responsables de cette distinction qui est d’après lui, l'une des causes du repli communautaire. « Quand on vend des vêtements communautaires, peut-être qu'on a une petite responsabilité dans le communautarisme. (...) Ce n' est pas parce qu’on a des part de marchés en flattant quelques bas instincts qu’on rend service au bien commun » , lance-il.



« Qu’on aille dans un hypermarché casher ou halal pour acheter des produits, chacun peut le faire. Je dis juste que des grandes entreprises françaises qui ont organisé parfois le marketing direct ne s’adressent pas à ce type de population parce qu’elles avaient envie d’offrir tel type de consommation tout à fait respectable, mais parce qu’elles ont envie de gagner de l’argent sur le communautarisme et moi, personnellement, ça me choque. »



Gérald Darmanin a ainsi appelé les dirigeants « à se rendre compte qu'eux aussi peuvent contribuer à la paix publique » . Tous les tenants du capitalisme sont par ailleurs concernés à en croire le ministre : « Permettez-moi de vous dire que si on peut demander des comptes aux hommes politiques, et c’est tout à fait normal, on peut dire au capitalisme qu’il peut être de temps en temps patriote. »