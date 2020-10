Un professeur décapité à Conflans-Sainte-Honorine, l’effroi unanime des musulmans de France exprimé

« Face à ceux qui cherchent une raison à ce crime ignoble en évoquant les caricatures du Prophète de l’islam, nous réaffirmons que rien, absolument rien, ne saurait justifier l’assassinat d’un Homme » , a réagi dans la nuit Mohammed Moussaoui et le Conseil français du culte musulman (CFCM), qui a lancé un appel à se mobiliser « contre l'obscurantisme, la haine et la violence » .



Les réactions des dirigeants des fédérations musulmanes composant l’instance sont tout aussi indignées. C'est le cas du président du Rassemblement des musulmans de France (RMF), Anouar Kbibech, qui a dénoncé une « nouvelle escalade dans l'horreur » , avant de condamner un « acte barbare qui ne peut en aucun cas faire une quelconque référence au Prophète de l'islam » .



C’est « avec horreur, dégoût et consternation » que la Grande Mosquée de Strasbourg a aussi appris l’assassinat du professeur, un « acte barbare, monstrueux et inhumain ». « S'attaquer à un enseignant d'une manière aussi cruelle ne peut trouver justificatif dans aucune morale, éthique ou religion » , a-t-elle assuré, compatissant avec la famille de la victime « qui perd un être cher dans des conditions aussi atroces ».