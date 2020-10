« L'unité est indispensable » : Macron dénonce un attentat après la décapitation d'un enseignant à Conflans

« attentat terroriste islamiste caractérisé »

« parce qu’il enseignait, parce qu’il apprenait à des élèves la liberté d’expression, la liberté de croire ou de ne pas croire »

« Je veux le dire de manière très claire : ils ne passeront pas »

« L’obscurantisme et la violence qui l’accompagne ne gagneront pas. Ils ne nous diviseront pas. C’est ce qu’ils cherchent et nous devons nous tenir tous ensemble, citoyennes et citoyens »

« J’appelle l’ensemble de nos compatriotes dans ce moment à faire bloc, à être uni sans aucune distinction telle qu’elle soit car nous sommes d’abord et avant tout des citoyens unis par les mêmes valeurs, une histoire, un destin. Cette unité est indispensable. »

C'est sur un ton à la fois ému et grave qu'Emmanuel Macron a pris la parole après l'attaque survenue à Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines, lors de laquelle un professeur d'histoire a été décapité. Le chef de l'Etat a dénoncé, vendredi 16 octobre, undont l'enseignant a été victime, lâchement assassinéEmmanuel Macron, qui n'a pas souhaité donné plus de détails sur l'identité du professeur, a adressé, par cette occasion, un message de soutien à tous les enseignants de France, pour les protéger les défendre et les aider à faire leur métier, a déclaré le président de la République., a-t-il ajouté. Avant de conclure :