Un professeur décapité à Conflans-Sainte-Honorine, ce que l’on sait sur l’effroyable attaque

« Ce soir, c’est la République qui est attaquée avec l’assassinat ignoble de l’un de ses serviteurs, un professeur. Je pense ce soir à lui, à sa famille. Notre unité et notre fermeté sont les seules réponses face à la monstruosité du terrorisme islamiste. Nous ferons face »,

Charlie Hebdo

« son sentiment d’horreur et de révolte après qu’un enseignant dans l’exercice de son métier a été assassiné par un fanatique religieux ». « L’intolérance vient de franchir un nouveau seuil et ne semble reculer devant rien pour imposer sa terreur à notre pays. Seule la détermination du pouvoir politique et la solidarité de tous mettront en échec cette idéologie fasciste »

« Cet acte immonde endeuille notre démocratie mais doit nous rendre plus combatifs que jamais pour défendre notre Liberté. »

« par son travail, transmettait les valeurs républicaines. À l’opposé de celles du terrorisme islamiste. De ce fanatisme qui nie la raison pour glorifier la barbarie la plus sordide »

« attentat terroriste islamiste caractérisé »

« Je suis horrifié par le crime qui a coûté la vie à un enseignant à Conflans-Sainte-Honorine D’autant plus horrifié que cet attentat est commis au nom de ma religion, l’islam. Nous ne pouvons plus nous suffire de condamnations. Toutes les mosquées doivent agir. Et vite. Ça suffit ! »

La communauté éducative est sous le choc. Sans attendre, le président de la République, Emmanuel Macron, s'est rendu au collège du professeur, accompagné du ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, et de la ministre déléguée à la Citoyenneté, Marlène Schiappa. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui était en déplacement au Maroc, est immédiatement revenu en France et s'est rendu sur place.L'attaque, qui survient en plein procès des attentats de janvier 2015, a généré une pluie de réactions.a signifié Jean-Michel Blanquer.a fait part de, a écrit le journal satirique sur Twitter.L'Observatoire de la laïcité a dénoncé l'attaque dont l'enseignant d'histoire a été victime. Un homme qui,Emmanuel Macron a dénoncé uncontre l'enseignant et a appelé à l'unité de la nation après cette attaque. Voici ses déclarations. , a lancé, pour sa part, sur Twitter le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Chems-Eddine Hafiz.