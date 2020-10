Après l'attentat de Conflans, les hommages appuyés à Samuel Paty au nom des libertés

« Nous nous rassemblerons pour dire des choses simples et importantes »,

« Que nous pensons à Samuel Paty ainsi qu’à ses proches endeuillés.



Que les enseignants doivent être soutenus dans l’exercice de leur métier.



Que nous sommes attachés à la liberté d’expression et que nous refusons les logiques extrémistes et obscurantistes.



Que nous sommes attachés à la laïcité, qui garantit la liberté de conscience.



Que ça n’est pas par la haine que nous répondrons à la haine qui a coûté la vie à Samuel Paty mais par la promotion de la liberté, de l’égalité et de la fraternité. »

Le rassemblement, lancé à l'appel des syndicats enseignants, étudiants ainsi que des organisations de lutte contre le racisme, est fortement marqué par la présence d'une communauté éducative endeuillée mais plus que jamais déterminée par défendre leur liberté d'enseignement. Pour de nombreux professeurs, céder à la peur en versant dans l'autocensure est impensable.ont fait part les signataires de l'appel en amont de la manifestation.Plusieurs membres du gouvernement ont fait acte de présence, à commencer par le Premier ministre Jean Castex et le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer. Ils n'ont pas fait d'interventions publiques à la tribune où se sont succédé diverses organisations venues témoigner leur solidarité et, là aussi, faire valoir leur détermination à défendre les libertés et la laïcité face à la foule.Il en va de même dans les autres villes de France. En parallèle de la manifestation parisienne, plusieurs dizaines de milliers de personnes se sont ainsi rassemblées à travers la France. L'heure est et doit être à l'unité nationale face à la haine mais les fissures apparaissent d'ores et déjà au gré d'appels et de déclarations polémiques qui risquent de se multiplier dans les prochains jours.