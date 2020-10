Face à la barbarie, proclamons haut et fort la sacralité de la vie - Après l'attaque à Conflans, l'appel des imams de la paix

Notre pays, la France, a été touché par un attentat d'une extrême violence à Conflans-Sainte-Honorine . Un professeur d’histoire-géographie a été lâchement assassiné par un terroriste uniquement pour avoir fait son travail : celui d’enseigner.Nos prières et nos pensées se dirigent vers la famille de Samuel Paty, les élèves et l’ensemble du corps enseignant.Nous, imams des mosquées de France, sommes sous le choc et partageons ce sentiment de profonde tristesse et de recueillement. Nous condamnons avec la plus grande vigueur cet acte abominable qui ne peut être justifié par une quelconque cause.