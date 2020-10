Attaque à Conflans - Français musulmans, levons-nous !

« Not in my name »

« Pas en mon nom »

Le slogan)devra dorénavant s'inscrire dans un combat frontal contre toutes les formes de radicalisme et de radicalisation.Cependant, les Français de confession musulmane ne pourront pas gagner ce combat vital sans le concours de toute la nation mais aussi de politiques et de médias dont certains se sont malheureusement vautrées dans l'islamobashing pour tenter de grignoter des parts de marché au détriment de la raison commune.Nous, Français de confession musulmane, demandons que la lutte contre les radicalismes et la promotion du vivre ensemble devienne une cause nationale.Nous demandons aussi que l'architecture de l'islam de France puisse fortement évoluer vers une inclusion de toutes les sensibilités de l'islam œuvrant pour une représentation digne et fidèle à l'émergence d'un islam de France.Dans ces heures de tristesse nationale, nous devons puiser encore dans ces valeurs qui ont bâti cette maison commune et réaffirmer dans les actes l'unité de la nation autour cette belle idée-socle du vivre ensemble : la fraternité.*****est vice-président du Conseil représentatif des associations noires de France (CRAN). Il est aussi ancien imam du Panier à Marseille.