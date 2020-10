La Liberté, notre bien le plus précieux - Hommage à Samuel Paty

La crise de la nuance

L’émotion n’est jamais bonne conseillère, mais lorsque des crimes aussi odieux que celui de vendredi sont commis contre un innocent, un enseignant, un éducateur, des générations qui seront bientôt appelées à prendre leur part de responsabilité dans un monde de plus en plus instable, nous sommes vite rattrapés par notre sensibilité humaine.Monsieur Samuel Paty était un professeur d’histoire-géographie qui était passionné par la discipline qu’il enseignait. Il voulait amener ses élèves à réfléchir dans une époque où beaucoup de choses les poussent à s’abrutir. Il voulait former de futurs citoyens dignes de ce nom. Pour cela, il a été assassiné de la manière la plus cruelle et la plus lâche qui soit.Nous lui rendons hommage aujourd’hui. Un hommage vibrant. Un hommage ému.Ce combat pour la Liberté doit être mené avec certitude, avec force, avec enthousiasme. Contre le fanatisme religieux, contre la droite extrême, contre les esprits barbares de tout bord. Monsieur Samuel Paty n’est pas mort en vain. Il a été assassiné, mais il n’a pas été vaincu. Le flambeau de la Liberté qui a glissé de ses mains est à présent entre les nôtres. Nous continuerons d’en éclairer notre monde, notre époque, notre jeunesse.Monsieur Samuel Paty, recevez de la part de vos collègues, de vos élèves, de vos amis innombrables, le plus vibrant hommage qui soit. Vous êtes plus que jamais vivant. Dans notre cœur, dans notre esprit, dans nos pensées.Vous avez combattu au nom de la Liberté : la cause la plus juste qui soit dans ce siècle tourmenté par les fanatismes religieux et politiques. Vous êtes notre héros, notre exemple, notre porte-drapeau. Merci, vous n’êtes pas mort en vain.Les mots d'un collègue touché au plus profond de lui-même.*****, auteur et enseignant, a publié a publié(Les Points sur les i, 2018),(Albouraq Éditions, 2015), Dernières nouvelles de notre monde et(De Varly Éditions, 2013). Avec Sofiane Méziani, il a publié De l’Homme à Dieu, voyage au cœur de la philosophie et de la littérature (Albouraq Éditions, 2015).Lire aussi :Et aussi :