A la rencontre d’amitié islamo-chrétienne Taizé : « Espérer au-delà de toute espérance »

La fraternité à travers la reconnaissance de l’authenticité du chemin spirituel de l’autre

« A Taizé, on n’a pas l’impression d’être en France », « c’est un lieu où l’on se sent accueilli avec bienveillance », « un lieu qui montre le potentiel des relations entre chrétiens et musulmans », « ce qui surprend à Taizé c’est le vivre ensemble dans la diversité » … tels sont les mots exprimés par des jeunes. Mais quels sont donc le secret et la force de ces rencontres d’amitié dans ce lieu qui, pourtant, au niveau « confort » n’a rien de particulièrement attirant pour la jeunesse ?



Taizé offre un cadre qui permet, tout particulièrement aux jeunes musulmans mais aussi aux jeunes chrétiens, de faire l’expérience d’être accueilli avec bienveillance et sans jugement avec leur foi et leur appartenance religieuse. Faire cette expérience nourrit l’espérance d’un vivre ensemble possible sans mettre de côté cette appartenance qui donne sens à notre vie.



Ce cadre permet de nous placer ensemble, chrétiens et musulmans, sous le regard de Dieu, de faire l’expérience de « ressentir la connexion à Dieu même si ça n’est pas notre religion » . Ce partage spirituel, même si l’expression de la prière est différente, permet de se reconnaître comme croyants en Dieu. Cette reconnaissance de l’authenticité du chemin spirituel de l’autre me semble essentiel pour qu’une vraie fraternité émerge ; pas une fraternité « malgré » l’appartenance religieuse (comme les jeunes le vivent souvent dans la société) mais à partir d’une appartenance religieuse différente qui soit reconnue et respectée. Les moments privilégiés de partage sont l’occasion de parler les différences, mais celles-ci sont mises à leur juste place et ne résonnent plus comme adversité mais comme complémentarité.