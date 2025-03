Points de vue Ramadan / Aïd al-Fitr 2025 : le message fraternel du Vatican aux musulmans Rédigé par Dicastère pour le dialogue interreligieux | Samedi 1 Mars 2025 à 08:00

« Chrétiens et musulmans : ce que nous espérons devenir ensemble. » A l'occasion du mois du Ramadan 2025, un nouveau message fraternel des catholiques est adressé aux musulmans par le Dicastère pour le dialogue interreligieux au Vatican, dirigé depuis janvier 2025 par le cardinal indien George Jacob Koovakad.







Cette année, le Ramadan coïncide en grande partie avec le Carême, période de jeûne, de supplication et de conversion au Christ pour les chrétiens. Cette proximité dans le calendrier spirituel nous offre une occasion unique de marcher côte à côte, chrétiens et musulmans, dans une démarche commune de purification, de prière et de charité. Pour nous, catholiques, c'est une joie de partager ce moment avec vous, car il nous rappelle que nous sommes tous des pèlerins sur cette terre et que nous cherchons tous à « mieux vivre ».



Quand la foi nous invite à un chemin de conversion intérieure Plus qu'un mois de jeûne, le Ramadan nous apparaît, à nous catholiques, comme une école de transformation intérieure. Car en s'abstenant de nourriture et de boisson, les musulmans apprennent à maîtriser leurs désirs et à se tourner vers l'essentiel. Ce temps de discipline spirituelle est une invitation à cultiver la piété, cette vertu qui permet de se rapprocher de Dieu et de s'ouvrir aux autres.



Comme vous le savez, dans la tradition chrétienne, le saint temps du Carême nous invite à un chemin semblable : à travers le jeûne, la prière et l'aumône, nous cherchons à purifier nos cœurs et à nous recentrer sur Celui qui anime notre vie. Ces pratiques spirituelles, bien qu'exprimées différemment, nous rappellent que la foi n'est pas seulement une affaire de gestes extérieurs, mais un chemin de conversion intérieure.

Notre foi en Dieu, un trésor qui nous unit, bien au-delà de nos différences



Ce que nous voulons devenir ensemble, c'est donc être des frères et des sœurs en humanité qui s'estiment profondément. Notre foi en Dieu est un trésor qui nous unit, bien au-delà de nos différences. Elle nous rappelle que nous sommes tous des créatures spirituelles, incarnées et aimées, appelées à vivre dans la dignité et le respect mutuel.



Dans un monde où « réapparait la tentation de créer une culture de murs, Et nous voulons devenir des gardiens de cette dignité sacrée, en refusant toute forme de violence, de discrimination ou d'exclusion. Cette année, alors que nos deux traditions spirituelles se rejoignent en célébrant le Ramadan et le Carême, nous avons une occasion unique de montrer au monde que la foi transforme les hommes et les sociétés, et qu'elle est une force d'unité et de réconciliation. d'élever des murs, des murs dans le cœur, des murs érigés sur la terre pour éviter cette rencontre avec d'autres cultures, avec d'autres personnes » (Pape François,



Nous ne voulons pas seulement coexister ; nous voulons vivre ensemble dans l'estime sincère et mutuelle. Les valeurs que nous partageons, comme la justice, la compassion et le respect de la création, devraient inspirer nos actions et nos relations, et nous servir de boussole pour être des bâtisseurs de ponts plutôt que de murs, des défenseurs de la justice plutôt que de l'oppression, des protecteurs de l'environnement plutôt que des destructeurs. Notre foi et ses valeurs devraient nous aider à être des voix qui s'élèvent contre l'injustice et l'indifférence, et qui proclament la beauté de la diversité humaine. Dans un monde marqué par les injustices, les conflits et les incertitudes du futur, notre vocation commune ne peut se résumer à des pratiques spirituelles similaires. Notre monde a soif de fraternité et de véritable dialogue. Musulmans et chrétiens, ensemble, peuvent être témoins de cette espérance-là, que l'amitié est possible malgré le poids de l'histoire et les idéologies qui enferment. L'espérance n'est pas un simple optimisme : elle est une vertu ancrée dans la foi en Dieu, le Miséricordieux, notre Créateur. Pour vous, chers amis musulmans, cette espérance se nourrit de la confiance en la miséricorde divine qui pardonne et guide. Pour nous, chrétiens, elle s'enracine dans la certitude que l'amour de Dieu est plus fort que toutes les épreuves et obstacles.Ce que nous voulons devenir ensemble, c'est donc être des frères et des sœurs en humanité qui s'estiment profondément. Notre foi en Dieu est un trésor qui nous unit, bien au-delà de nos différences. Elle nous rappelle que nous sommes tous des créatures spirituelles, incarnées et aimées, appelées à vivre dans la dignité et le respect mutuel.Dans un monde où(Pape François, Fratelli tutti, n. 27), notre défi est alors de construire, grâce au dialogue, un avenir commun, fondé sur la fraternité.Nous ne voulons pas seulement coexister ; nous voulons vivre ensemble dans l'estime sincère et mutuelle. Les valeurs que nous partageons, comme la justice, la compassion et le respect de la création, devraient inspirer nos actions et nos relations, et nous servir de boussole pour être des bâtisseurs de ponts plutôt que de murs, des défenseurs de la justice plutôt que de l'oppression, des protecteurs de l'environnement plutôt que des destructeurs. Notre foi et ses valeurs devraient nous aider à être des voix qui s'élèvent contre l'injustice et l'indifférence, et qui proclament la beauté de la diversité humaine.

Que notre amitié soit cette ombre bienfaisante pour un monde assoiffé de paix



Ces moments de partage, simples mais profonds, sont des graines d'espérance qui peuvent transformer nos communautés et notre monde. Que notre amitié soit cette ombre bienfaisante pour un monde assoiffé de paix et de fraternité !



Que votre jeûne et vos autres pratiques pieuses pendant le Ramadan et la célébration de l'Aïd al-Fitr qui le conclut, vous apportent d'abondants fruits de paix, d'espérance, de fraternité et de joie.



