La fraternité, si souvent négligée mais ô combien essentielle

« une responsabilité partagée entre institutions, entreprises, associations et citoyens »

« faire système autour de la fraternité en créant des passerelles entre tous les acteurs engagés : élus, associations, fonction publique, acteurs du dialogue inter-religieux et interconvictionnel, médias, entreprises »

« consacrer 1 % de son temps, de ses compétences ou de ses ressources au service des autres, via des actions solidaires concrètes ».

« Comme les écogestes ont transformé notre rapport à l’environnement, il est temps d’imaginer ensemble les "socio-gestes", ces actions simples et accessibles qui ancrent la fraternité dans nos interactions et nos choix collectifs »

« La fraternité existe déjà, elle ne demande qu’à être renforcée et amplifiée. Ensemble, boostons la fraternité pour en faire un levier puissant de transformation de notre société ! »

Alors que seuls 38 % estiment que les citoyens eux-mêmes agissent suffisamment en faveur de la fraternité, celle-ci doit devenir plus que jamais. Par ailleurs, quatre Français sur dix considèrent que l'exemplarité des leaders politiques et religieux serait un levier efficace pour encourager la réconciliation dans notre société. Il faut donc, appuie le Labo de la Fraternité.Pour aller vers l'autre et rencontrer des personnes différentes, ce n'est pas la peur qui constitue le premier frein mais le manque d'opportunités pour 46 % des sondés et le manque de temps pour 28 % d'entre eux, signale le collectif, qui encourage chaque citoyen, entreprise ou institution àA l'image de L'Heure civique qui incite les citoyens à donner une heure par mois de son temps pour une action de solidarité locale, ou encore de Kif Kif Vivre Ensemble qui permet à des inconnus de se découvrir autour d'une activité surprise favorisant la rencontre et le dialogue., plaide-t-on.