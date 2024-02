Enracinons la fraternitÃ© universelle au plus profond de la conscience musulmane

« Aucun d’entre vous ne peut prétendre à la plénitude de la Foi, jusqu’à ce qu’il aime pour son frère, ce qu’il aime pour lui-même. »

« Et aime pour les Hommes ce que tu aimes pour toi-même, tu seras véritablement musulman. »

« Nous avons honoré les fils d’Adam. »

Ainsi notre fidélité réelle à Dieu et à Son Messager se développera et deviendra parfaite dans la mesure où augmentera et s'approfondira en nous la conscience aiguë du lien fraternel qui nous lie à l'humanité. Quand cette conscience devient un authentique état intérieur, elle révèle la croyance parfaite aimée de Dieu et de Son Messager :(Rapporté par Al-Bukhari et Muslim)Une foi en Dieu bien vécue et bien entretenue par l'agir éducatif et le cheminement spirituel nous élève dans l 'exigence de porter le souci d'autrui dans notre pratique sociale. (Rapporté par Ahmed-Tirmidhi)Rien d'étonnant car cet élan fraternel universel auquel invite la foi en Dieu bien comprise et bien vécue, découle de la conception de l'Homme en Islam qui stipule que l'être humain est une valeur suprême. L'Homme individuel, chaque homme et chaque femme, sont porteurs de sens et investis d'une dignité que même leur refus de reconnaître Dieu ne leur enlève pas.Cette foi nourrie et entretenue fait naître chez le fidèle le devoir de traiter les hommes non seulement avec équité mais avec amour et bonté et les égards dus à une créature digne de naissance et d'essence. Dieu nous enseigne :(Coran, Sourate 17, verset 70) Ainsi, l'absolu qui fonde nos valeurs ne tolère pas que la dignité humaine soit relativisée, c'est-à-dire trahie.