La fraternitÃ©, une valeur mise Ã  l'Ã©preuve en France, lumiÃ¨re sur cette sociÃ©tÃ© civile en action

Seuls 49 % jugent que la France est un pays de fraternité contre 65 % en 2021,rapporte François Legrand, directeur d'études à l'IFOP, qui note aussi. 76 % sont d'avis à penser que la diversité, contre 67 % qui la penseSi la diversité demeure en tête de ce qui caractérise la France chez les Français, la perception de celle-ci continue de se dégrader depuis 2019. Un déclin que l’IFOP explique par. L’institut de sondage note dans le même temps(79 % en 2024 contre 62 % en 2019) ainsi qu'un renforcement du sentiment de solitude, plus particulièrement parmi les jeunes de moins de 25 ans alors qu’ils sont plus connectés que jamais aux réseaux dits sociaux.En dépit de ces points alarmants, des perspectives rassurantes se dessinent. 78 % déclarent ainsi se sentir, tandis que 74 % se disent prêts à échanger et à agir davantage avec des personnes différentes d’eux,. Pour Sofiene Harabi, documenter la fraternité permet deet, par là,. Une mission prise à bras le corps par les associations membres du Labo de la Fraternité, à l’instar du mouvement Coexister qui célèbre ses 15 ans en 2024.