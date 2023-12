Une veillÃ©e de priÃ¨re interreligieuse pour les victimes du conflit israÃ©lo-palestinien

« Ce qui nous rassemble ce soir, c’est notre humanité commune, notre foi en l’humanité et notre envie d’espérer »,

« Ensemble, dans un esprit de compassion, nous voulons témoigner de notre douleur face à l’horreur et face à toutes les souffrances en Israël, à Gaza et dans le reste des Territoires palestiniens. Ensemble, nous voulons exprimer notre volonté de rester des femmes et des hommes pétris d’humanité afin de ne pas nous laisser emporter par le déferlement de haine et de violence qui nous atteint aujourd’hui, ici et là-bas. Nous en sommes convaincus : chaque guerre est une défaite ; toute paix est une victoire. »

« Nous espérons avoir apporté notre petite pierre à la pacification des esprits et à l’édification d’un monde plus juste et plus humain où chacun puisse exister librement et en sécurité »

« En n’oubliant jamais qu’au-delà de toutes nos appartenances et de toutes nos convictions, nous ne formons qu’une seule et même famille : la famille humaine. »

a affirmé l'un des organisateurs, Laurent Grzybowski, président de la Coordination interconvictionnelle du Grand Paris (Cinpa), en introduisant la soirée.Par la diversité des participants et par l'esprit de communion qui a animé l'assemblée ce soir-là, la tenue de cette veillée très émouvante - dont la préparation fut un véritable tour de force - a représenté, elle aussi, une petite victoire. Juifs et musulmans, main dans la main, avec d'autres, pour pleurer ensemble, pour souffrir de la souffrance de l'autre et pour espérer en un monde meilleur., a témoigné à l'issue de la soirée Christine Taieb, présidente de l'AJMF Paris.*Les associations organisatrices sont la Coordination interconvictionnelle du Grand Paris (CINPA), le Forum 104, Amitié judéo-musulmane de France-Paris (AJMF), Amitié judéo-chrétienne de France (AJCF), Efesia (Ensemble avec Marie), Agir pour la fraternité (Paris 15), le Groupe interreligieux pour la paix des Yvelines (GIP 78), Focolari, Coexister, Hermeneo, Fraternité d'Abraham, le Groupe d'amitié islamo-chrétienne (GAIC) et Religions pour la Paix (CMRP-France).