Jean-François Bour nommé à la direction du Service pour les relations avec les musulmans

Le poste de directeur du Service national pour les relations avec les musulmans (SNRM) vacant depuis des mois après le départ de Vincent Feroldi. Il ne l'est désormais plus. La Conférence des évêques de France a nommé, mardi 3 mai Jean-François Bour, 52 ans, à la tête de cette instance au service du dialogue islamo-chretien, a-t-on appris jeudi 5 mai.Religieux dominicain depuis 1992, ordonné prêtre en 2001, Jean-François Bour est présenté comme un spécialiste en islamologie, en dialogue interreligieux et en anthropologie sociale théologique.Et pour cause : il a résidé dix ans au Caire où il fut membre de l’Institut dominicain d’études orientales du Caire (IDEO). Le religieux de l'ordre des Prêcheurs, diplômé de sciences politiques et titulaire d’une licence canonique en théologie, a par ailleurs été secrétaire de la revue d’islamologie MIDEO et enseignant au Centre d’études philosophiques et théologiques de l’Église copte catholique du Caire.