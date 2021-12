Dialogue islamo-chrétien : Vincent Feroldi, la fraternité chevillée au corps, sa vie après le SNRM

Vincent Feroldi : Depuis plus de dix ans, tant à Lyon qu’à Paris et dans toute la France, j’ai eu la chance de rencontrer les représentants des grandes fédérations et des responsables de mosquées et d’institutions musulmanes. Des liens d’amitié, d’estime et de travail se sont tissés. Plus d’une fois, nous avons pu travailler ensemble dans la diversité de nos courants et de nos interprétations pour le bien de tous. Je pense en particulier au moment des attentats de 2015-2016 ou des débuts de la pandémie.



Comme le dit le dicton : « L’union fait la force. » Et j’ajouterai : « La fraternité crée la solidarité. » Or, je reconnais que les débats internes à la communauté musulmane (et je pourrai ajouter aussi à la communauté catholique), quand ils basculent des confrontations d’idées aux affrontements des personnes et au dénigrement, me plongent dans la tristesse. Le Dieu auquel je crois, auquel nous croyons, nous invite à dépasser nos peurs et nos égoïsmes, à nous purifier, pour le bien des communautés et du monde d’aujourd’hui.



Comme tout un chacun, je suis le premier à désirer que tout le monde pense comme moi, agisse comme moi. Mais je suis ni Dieu, ni surhumain. J’ai mes limites. Néanmoins, mon expérience personnelle m’a montré que travailler ensemble et accepter de vivre des déplacements pour permettre à une pensée commune d’émerger était plus que fécond. C’était source de Vie. Le compromis n’est ni une démission ni un renoncement, mais au contraire une avancée quand il favorise le vivre ensemble et la fraternité partagée. Aussi, aujourd’hui, mon désir et celui de mon Eglise est vraiment de pouvoir nous retrouver ensemble, dans la confiance, le respect et l’amitié, pour réfléchir aux meilleures façons de relever les nombreux défis auxquels doit faire face notre société française.