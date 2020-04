Le pÃ¨re Michel Lelong, pionnier du dialogue islamo-chrÃ©tien, est mort

« encourage depuis longtemps les croyants au dialogue et aide les Français et les Occidentaux à dépasser les réactions de peur, pour respecter le droit à la différence et avoir une attitude juste à l’égard des musulmans. Il favorise l’interconnaissance et la découverte sereine de l’islam. Il est un semeur de la foi ouverte et responsable, de la culture de la paix et du sens de la justice ».

« Par son travail ô combien essentiel au service du dialogue avec nos frères et sœurs de tradition musulmane, le Père Michel Lelong a beaucoup apporté à l’Eglise »

« Ce ne fut pas toujours sans débats, ni confrontations, parfois rugueuses. Mais il y a toujours eu chez lui ce désir de pouvoir ajuster ses actes et ses paroles à ce que le Christ nous demande à tous de vivre : être des artisans de paix, des témoins de fraternité, des semeurs d’espérance et des serviteurs de Dieu. »

Pour l’intellectuel Mustapha Chérif, qui fut aussi président fondateur du GAIC, Michel Lelong, témoigne le père Vincent Feroldi, actuel directeur du SNRM.Sa mort signe donc une grande perte non seulement pour les catholiques mais aussi pour les musulmans qui le voyaient en grand ami. Nul doute qu’une fois la crise sanitaire passée, de beaux hommages sauront être rendus à ce prêtre tant apprécié.Lire aussi :