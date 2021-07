A Taizé, l’écologie et la fraternité au cœur d’une rencontre entre musulmans et chrétiens

« À Taizé, nous sommes impressionnés de constater l’engagement de tant de jeunes pour la sauvegarde de la planète. À ces jeunes, j’aimerais dire : ne perdez pas courage devant les lenteurs et les hésitations que vous constatez. Avec ceux de ma génération, nous devrions vous demander pardon d’avoir tellement négligé cette responsabilité »

« Ce qui me donne de l’espoir, c’est de voir éclore de multiples initiatives, à la base, faites d’engagements très concrets qui, sans apporter de réponses systémiques, manifestent un désir d’agir sans lequel rien ne sera possible. »

« Les personnes qui ont l’habitude de venir à Taizé sont appelées à transmettre cette invitation à leurs amis musulmans »

« Mais pourquoi cette ouverture à l’islam ? Dès sa fondation, la communauté oecuménique est un lieu de prière, "au service de la fraternité humaine". Elle fera ainsi passer des Juifs en Suisse, accueillera des prisonniers allemands le week-end, prendra en charge des orphelins de guerre… Dès les années 1960, la jeunesse plébiscitera ce lieu pour se rassembler. En 2015, la communauté entend l’appel du pape François. La communauté a donc accueilli des familles d’Irak et de Syrie mais aussi des groupes de jeunes migrants venus de Calais »

« la tuerie du Bataclan (2015), l’assassinat du P. Jacques Hamel (2016) et plus récemment la décapitation du professeur Samuel Paty (2020) justifient amplement l’importance de dialoguer, pour dépasser les clichés et déconstruire les images fausses »

A cette occasion, des rencontres et des ateliers « ayant trait à la connaissance réciproque entre chrétiens et musulmans » autour de la sauvegarde de notre planète – qui a été au cœur de l’encyclique du pape François Laudato Si – sont appelées à se tenir, animés par des théologiens ou encore des acteurs de la vie associative comme l’imam Chemouini Chems Eddine, imam à la mosquée dite verte de Massy , et Elena Lasida, présidente du réseau Eglise Verte en France, qui milite pour une conversion écologique des lieux de culte chrétiens., écrivait ici en mai 2020 le Frère Alois, prieur de la communauté de Taizé.Au centre des échanges, on retrouvera donc évidemment des jeunes de tous horizons, en particulier ceux âgés entre 18 et 35 ans., fait-on savoir., explique ici Claire Rocher, du Service national Mission et Migrations (SNMM), rattaché à la Conférence des évêques de France. Par ailleurs,, appuie-t-elle.