Plaidoyer pour une Ã©cologie islamique de transformation

Man and Nature. The Spiritual Crisis in Modern Man

Religion and the Order of Nature

Weltanschauung

Green Deen : What islam teaches about protecting the planet

Lectures on Islam and Environnement

tawhid

ayat

khalifa

amana

‘adl

mizan

Signs on the Earth: Islam, Modernity and the Climate Crisis

« Le soleil et la lune (évoluent) selon un calcul (minutieux). Et l’herbe et les arbres se prosternent. Et quant au ciel, Il l’a élevé bien haut. Et Il a établi l’équilibre. »

istihklaf

tashir

I’mar

fiqh al bi’i

‘ilm al-khalq

Le premier représentant de cette pensée est Seyyed Hossein Nasr, un philosophe d’origine iranienne qui enseigne les sciences islamiques à l’Université George-Washington. Ses livres(1967) et(1996) seraient une réponse directe (1) aux thèses de Lynn Townsend White Jr. Ce dernier avait identifié la conception du monde (ou) judéo-chrétienne – selon laquelle l’Homme, créé à l’image de Dieu, serait appelé à dominer la nature – comme cause fondamentale de la crise écologique. (2) Pour Seyyed Hossein Nasr, la nature est sacrée et ça serait plutôt les sciences modernes qui positionneraient l’Homme au-dessus de son environnement naturel.Ce sont ensuite des auteurs comme Ibrahim Abdul-Matin, auteur de(2010), qui ont fait le lien entre cette nouvelle éthique islamique de l’environnement et l’engagement militant en reprenant la tradition prophétique selon laquelle toute la terre serait une mosquée et donc à protéger.Il fait également référence à Faraz Khan, auteur de(2010), qui avance les six principes éthiques suivants en faveur de l’écologie islamique : l’Unicité de Dieu et de sa Création (), les signes de Dieu dans la nature (), l’Homme comme administrateur de la terre (), la confiance de Dieu placé en l’Homme (), la poursuite de la justice en toute chose () et l’équilibre de toute la création ().Dans(2019), Fazlun Khalid approfondi ces réflexions à son tour, considérant notamment les quatre éléments suivant de la science coranique de la création (‘ilm al-khalq) :• Tawhid : l’unicité de Dieu et de toute sa Création, l’Homme en faisant intrinsèquement partie. Tout ce qui existe dans les cieux et sur terre appartient à Dieu, Dieu englobe tout (Coran, 4:126). Tout est interconnecté, en interdépendance et fait partie d’une unité. Nous nous s’inscrivons dans quelque chose qui est bien plus grand que nous.• Fitra : la nature originelle de la création, l’état naturel de l’Homme en harmonie avec la nature, l’état pure (Coran 30:30). Il y aurait quelque chose en nous qui nous attire naturellement vers le transcendant. Nous voulons savoir quel est le sens profond et premier de l’existence. La réponse à cette question aurait été oubliée par l’Homme.• Mizan : l’équilibre harmonieux et parfait de toutes les composantes de la création.(Coran 55:5 à 55:7). Perturber cet équilibre, c’est perturber la création.• Khalifa : La responsabilité des humains dans le triangle : Dieu, Création, Homme. Tous les humains sont protecteurs de la Création, donc khalifa (Coran 6:165). Ce n’est pas un titre qui revient à un seul gouverneur-législateur. Cette responsabilité incombe à tous les humains (Coran 33:72). Ils sont les gardiens de la Création et de l’ordre naturel ; jardinier de la Création, comme disait récemment le sociologue Michel Maxime Egger. Il s’agit d’une responsabilité bien plus que d’un droit.En Orient, la tendance est axée sur le normatif et la théorie plutôt que sur la philosophie et la pratique comme nous venons de le décrire ci-dessus. Des représentants seraient entre autres Moustafa Abou Souwwi et Adnan Sadiq Dahir en Palestine, Mohamed Hasim al Gabouri en Irak, ou encore Mohamed Id Mahmoud as-Sahib en Jordanie. Abou Souwwi serait le plus proche de la pensée occidentale, en appliquant également le principe de l’(similaire à la khalifa) ainsi que du, le fait que Dieu a procuré aux Hommes tout dont ils ont besoin pour accomplir la khalifa en plus de, le mandat divin pour cultiver la terre.La pensée en Orient est donc imprégnée par ce qu’on appelle la jurisprudence de la nature (), contrairement à l’approche de la science coranique de la création () en Occident.