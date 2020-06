Pas de conscience religieuse sans conscience Ã©cologique !

« La Terre, les sept cieux et leurs habitants célèbrent Dieu ; il n’est rien dans la création qui ne proclame Sa gloire. Mais vous ne percevez pas (vous les hommes) cette incantation… »

Dans son état de conscience ordinaire, l’homme, comme le soulignent les soufis, vit dans un état perpétuel de distraction. En témoigne la sourate 17, verset 44, qui se termine ainsi :Ce ne serait donc qu’un homme éveillé, régénéré sur le plan spirituel, qui pourrait véritablement et raisonnablement gérer la planète :(Coran, 24 : 55)Dans la perspective islamique, en effet, l’homme occupe un large spectre. Lorsqu’il est, il est supérieur aux anges et aux archanges les plus élevés, mais il est inférieur aux bestiaux lorsqu’il est dans son état le plus déchu. C’est en ce sens que l’émir Abdelkader (m. 1883), accompagnant laet le progrès technique accompli par les Européens en plein XIXe siècle (il milita auprès des populations du Proche-Orient en faveur du percement du canal de Suez), les avertit dans le même temps quesur eux.Par respect de la vie et selon le projet éthique dele souci d’économie et le refus du gaspillage sont énoncés par le Coran :(17 : 27) ;(7 : 31) Et lorsque les musulmans procèdent à leurs ablutions, ils devraient avoir en mémoire cette parole où le Prophète recommande d’utiliser peu d’eau, même lorsqu’on se trouve au bord d’un fleuve., disait le Prophète. La mosquée, en effet, est avant tout un lieu de réunion pour les hommes, mais le temple par excellence est la planète, voire tout le cosmos.: c’est comme si, dans cette parole, le Prophète nous avertissait que la protection et la bénédiction divines () allaient disparaître au fur et à mesure qu’allaient se raréfier les espèces animales, et c’est bien ce que nous vivons à notre époque. Les différents règnes étant interdépendants, la baraka circule entre eux :Tous ces enseignements prônent avant tout une éthique, et promeuvent une éducation qui doit être transmise de génération en génération.