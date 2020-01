Pourquoi l'urgence climatique appelle Ã  des efforts massifs dans les annÃ©es 2020

« pour chaque centimètre de montée du niveau global des mers, six millions de personnes supplémentaires sont exposées aux inondations dans les zones côtières de la planète »

« Il ne s’agit pas d’événements improbables ou aux conséquences limitées : ils sont en train de se produire et vont être dévastateurs pour les communautés côtières. »

« Le changement climatique n'est pas seulement un problème de long terme, mais un danger évident et immédiat »

« Mais il existe aussi des raisons d’espérer. Cette année, mes vœux pour la nouvelle année s’adressent à notre plus grande source d’espoir : les jeunes du monde entier. Climat, égalité des sexes, justice sociale, droits humains : votre génération est en première ligne et en première page. »

Time

« Il n’y a pas de plan B car il n’y a pas de planète B. »

Selon l’Organisation météorologique mondiale, 2019 est une trois années les plus chaudes de l'histoire depuis 1850, date à laquelle ont débuté les relevés systématiques de température. La canicule estivale en France en a témoigné. La fonte des glaciers s'est accélérée en Arctique, provoquant une inexorable montée des eaux.Selon une récente vaste étude scientifique réalisée par des experts issus de 50 institutions internationales, le Groenland fond sept fois plus vite que dans les années 1990. Or,, fait savoir un des coauteurs de l'étude, Andrew Shepherd.Pourtant, le sommet de la COP 25 à Madrid, qui devait dégager des accords plus ambitieux que ceux ratifiés à Paris en 2015, s'est soldé le 14 décembre 2019 par un échec., a alerté le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, lors de ses vœux pour 2020.2019 a, en effet, été une année de mobilisations mondiales de la jeunesse pour le climat avec, pour égérie, la jeune militante suédoise Greta Thunberg, élue personnalité de l'année 2019 par le magazine. L’éveil de la conscience écologique s'est, certes, accru en 2019 mais les efforts doivent être massifs, comme les actions doivent nécessairement se multiplier, pour limiter l'impact désastreux du réchauffement climatique. Car il est une évidence :